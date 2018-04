Tour Apocalisse a la Confraternita dell'Uva

Presentazione di Hula Apocalisse (Edizioni Prufrock spa, 2018), con gli autori Roberto Batisti, Francesco Brancati e Marco Malvestio.

Incontro a cura di Giusi Montali.



mercoledì 9 maggio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



Roberto Batisti/Affeninsel: Il mio testo è una suite di poesie nata da un esercizio di contemplazione della storia umana (antica) come malinconica allucinazione o come «un videogioco indicibilmente triste», naturalmente con particolare attenzione ai risvolti più foschi o grotteschi.



Francesco Brancati/L’inesploso: L’Inesploso è un libro nel libro, a sua volta diviso in tre sezioni. Che cosa accade agli atti pensati quando questi non arrivano a trasformarsi in gesti, parole e azioni e rimangono lacerti (neanche tanto crepuscolari e neanche tanto pura/mente superficia/li) dell’attività psichica e dell’esperienza? E se la miccia che incendia gli incendiati non potesse o non dovesse accendersi?



Marco Malvestio/Il sogno di Pasifae: Il testo con cui contribuisco è un poemetto di materia mitologico-pornografica che si intitola Il sogno di Pasifae, e che affronta, col mio ben noto stile strabico e teatrale, e con un tono alto, mortalmente serio, e dunque tendenzialmente grottesco, i due temi da avanspettacolo del desiderio e della morte [e dunque, coerentemente, per amore del calembour, anche del desiderio di morte e della morte del desiderio].