Tour del social camper per la prevenzione e la cura della salute

Farà tappa domenica 17 giugno in Piazzale Jacchia (Giardini Margherita) il Social Camper, la struttura itinerante che porta tra i cittadini la cultura della prevenzione e della cura della salute. Nato lo scorso anno dal Comune di Bologna e realizzato a costo zero per l’Amministrazione grazie alla collaborazione di Energie Sociali Jesurum e di LloydsFarmacia in sinergia con diversi Partner Privati, il camper, nei prossimi mesi, toccherà diversi Comuni di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, ospitando a bordo farmacisti e specialisti che offriranno consulenze ed esami gratuiti, fornendo consigli e materiale informativo utili per sensibilizzare i cittadini in tema di salute e benessere della persona.

Saranno 16 le tappe che, da maggio a ottobre, toccheranno il Comune di Bologna per affrontare molteplici tematiche che saranno sempre trattate in base alla stagionalità e divise in due gruppi (primavera – estate/autunno) e saranno precedute da una giornata di presentazione per informare i cittadini dell’iniziativa, dei temi affrontati e del suo calendario. Un’altra importante novità di questa edizione, in collaborazione con diverse Associazioni, sarà quella di giornate dedicate interamente alle problematiche “al femminile”: dalla violenza ai servizi per i bambini fino al benessere della persona, tutti argomenti capaci di facilitare la vita delle donne.

E se domani, il tema principale sarà quello delle problematiche “mamma e baby”, dopodomani saranno approfonditi i temi relativi alla Pelle (salute della pelle, fototipo, psoriasi). “Dopo il successo dello scorso anno LloydsFarmacia è nuovamente al fianco dei cittadini con il progetto del Social Camper - commenta Domenico Laporta, Amministratore Delegato Gruppo ADMENTA Italia. Crediamo fermamente nel percorso intrapreso in collaborazione con i vari Comuni coinvolti, a pieno supporto di iniziative che portano la Farmacia fuori dallo spazio convenzionale del punto vendita, vicino ai cittadini ed a i loro bisogni, operando sempre con un approccio professionale e di qualità che fa di LloydsFarmacia il partner d’eccellenza in ambito di salute e benessere a 360°”. Durante questa seconda edizione del Social Camper, partita da maggio per terminare a ottobre 2018 toccando le città di Milano, Bologna, Lissone, Cremona, San Giovanni Val d’Arno e Prato, saranno otto le macro aree tematiche affrontate da farmacisti e specialisti a disposizione dei cittadini: prevenzione contro fumo, intolleranze, allergie, respirazione, pelle (psoriasi, fototipo e prevenzione melanoma), mamma e bambino (allattamento), obesità (bambini e adulti) e cuore (ipertensione), benessere donna (disturbi della tiroide, salute intima, cura), prevenzione e benessere sessuale, vista e prevenzione orale, dolore. Un’iniziativa che ha la finalità di informare, educare, assistere, stimolare la responsabilità individuale, affinché ogni persona diventi protagonista della propria salute. L’idea del camper itinerante permette di arrivare in modo capillare su tutto il territorio, promuovendo sempre di più un’equità di accesso alle informazioni. Da questo link, inoltre, è possibile restare aggiornati su tutte le tappe e i temi che saranno affrontati a Bologna: https://www.lloydsfarmacia.it/social-camper-bologna La realizzazione del Social Camper è stata possibile grazie al contributo non condizionato di Aboca, Chicco e Fiocchi di Riso del Gruppo Artsana, Gyno-Canesten del gruppo Bayer, IBSA Farmaceutici Italia, Johnson & Johnson S.p.A, La Roche-Posay Italia, Mylan con Armolipid Plus, Nestlè Skin Health con Cetaphil, Novartis, Reckitt Benckiser con Durex, XLS Medical e grazie a LloydsFarmacia: materiale informativo, consulenze e esami gratuiti come prevenzione antifumo, analisi pelle e nei, fototipo, analisi capelli, misurazione della pressione.

L’implementazione di tutte le tappe è seguita da Out Of Coffee, agenzia specializzata in Live Communication. Per avere maggiori informazioni e aggiornamenti su temi, date e luoghi in cui il Social Camper sosterà, è possibile consultare il calendario su: www.lloydsfarmacia.it/social-camper

