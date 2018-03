I tour vintage di Bologna da sballo: la primavera e l'estate a zonzo con il walkman

Non fatevi ingannare dall’accezione negativa del termine “sballo”…. che può significare anche “togliere qualcosa da un imballo” , e per molti bolognesi e turisti la nostra Bella Bologna deve essere… sballata per scoprire particolari architettonici ed eventi del passato.

E’ un percorso fuori dal comune ed il “vecchio” WALKMAN avrà il compito di guidare i "viaggiatori" per le vie del centro della nostra bella Bologna.

Verrete condotti passo dopo passo da Ugo, l’Amico Virtuale e durante la passeggiata nel centro di Bologna sarete catapultati in un’atmosfera surreale e incontrerete personaggi, frutto di fantasia, strani e bizzarri mentre ne incrocerete altri realmente esistiti e riemersi dal passato.

E’ una sorta di gioco di abilità perché non vi… perderete soltanto se ascolterete con estrema attenzione le indicazioni di UGO, l’Amico Virtuale nascosto all’interno del WALKMAN, oppure i suggerimenti dei Personaggi riemersi del passato proprio per aiutarVi lungo il percorso.E scorprirete particolari davvero singolari della storia della nostra città

Prenotazioni al 328 4412533 - oppure tramite sito www.bolognadasballo.it