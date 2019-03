Tout Court: nuove voci del cinema francofono

Tout Court, la rassegna di cortometraggi francofoni organizzata dall'Associazione NuVo-Nuove Voci, torna per il 4^ anno consecutivo e prende il via durante la Giornata Internazionale della Francofonia.

TOUT COURT



• Quando

20-21-22 marzo 2019



• Dove

Cinema Lumière - Piazzetta P. P. Pasolini, 2/b, Bologna

Sala Cervi - Via Riva di Reno, 72, Bologna



• Biglietti

Intero: € 6,00

Studenti: € 4,50

Mercoledì - Under 30: € 3,00



Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

La direzione si riserva di apportare modifiche al programma.

L'associazione NuVo - Nuove Voci è un’associazione culturale fondata nel 2016 a Bologna da giovani appassionati di cinema con lo scopo di promuovere il cortometraggio.



L’obiettivo è quello di dar voce a opere cinematografiche contemporanee meritevoli di essere viste ma che, per abitudini culturali e per logiche di mercato, non arrivano nelle sale italiane.



Per conoscerci meglio:

www.associazionenuvo.it/

associazionenuvo@gmail.com

facebook.com/nuvoassociazione

instagram @associazionenuvo