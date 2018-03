Seminario sul tradimento nel terzo millennio: per sesso o per amore?

IL TRADIMENTO NEL TERZO MILLENNIO: PER SESSO O PER AMORE?



A cura della Dott.ssa MARIA LETIZIA ROTOLO, psicologa-psicoterapeuta



Giovedì 22 MARZO 2018 ore 20,30



Presso CIRCOLO LA FATTORIA, via L. Pirandello 6, Bologna



Ingresso libero, non occorre la prenotazione





Il tradimento nell’accezione corrente è una parola tremenda, carica di valenze negative, un marchio infamante. Perché si tradisce? Quali sono le emozioni in gioco dalla parte del traditore e del tradito? Si tradisce per sesso e/o per amore?



Durante il seminario affronteremo i seguenti temi:



Tradire in amore significa rompere un equilibrio che è stato accordato, che è stato voluto, che è stato costruito dall’azione congiunta di due persone.



Il tradimento di coppia in genere rappresenta a volte più che la ricerca di un’evasione sessuale, una risposta a un generico senso d’insoddisfazione nel rapporto, soprattutto coniugale. L’infedeltà può dare luogo a due tipi di sentimenti diversi: delusione e rimorso verso il partner abituale oppure senso di soddisfazione, psicologico e sessuale, tanto è vero che in alcuni casi l’esperienza occasionale riesce perfino a influenzare positivamente l’esperienza abituale.



Si tradisce nel terzo millennio per sesso e/o per amore?



Cercheremo di trattare questi temi ed altri temi durante il seminario, ad esempio:



Perché si tradisce?

Il ghosting

Nuove infedeltà

“Meglio raccontarsi tutto o tacere?”: qual è la risposta giusta?

Cosa fare se scoprite di essere traditi?

Quali sono le emozioni del tradimento?

Come comportarsi con il partner?

È possibile superare un tradimento e, anzi, innamorarsi di nuovo del partner?

Bisogna troncare o meno il rapporto col partner che ci ha tradito? Oppure perdonare?





Per informazioni: telefonare al 3286852606 o scrivere a marialetizia.rotolo@hotmail.it