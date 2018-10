Il tradimento nel terzo millennio. Per sesso o per amore?

Evento all'interno della manifestazione

"Robe da Matti 2018 - Psicologia per tutti".



Evento gratuito non occorre la prenotazione.



Tradire in amore significa rompere un equilibrio che è stato accordato, che è stato voluto, che è stato costruito dall’azione congiunta di due persone.



Il tradimento di coppia in genere rappresenta più che la ricerca di un’evasione sessuale, una risposta a un generico senso d’insoddisfazione nel rapporto, soprattutto coniugale. L’infedeltà può dare luogo a due tipi di sentimenti diversi: delusione e rimorso verso il partner abituale oppure senso di soddisfazione, psicologico e sessuale.



Durante il seminario affronteremo i seguenti temi:



 Perché si tradisce?



 Il ghosting



 Nuove infedeltà



 “Meglio raccontarsi tutto o tacere?”: qual è la risposta giusta?



 Cosa fare se scoprite di essere traditi?



 Quali sono le emozioni del tradimento?



 Come comportarsi con il partner?



 È possibile superare un tradimento e, anzi, innamorarsi di nuovo del partner?



 Bisogna troncare o meno il rapporto col partner che ci ha tradito? Oppure perdonare?



Come lo psicoterapeuta di coppia interviene: metodi ed esercizi.



L'evento è organizzato dalla:

Dott.ssa Maria Letizia Rotolo

Psicologa e Psicoterapeuta



