"Tradizioni ancestrali": mostra e walk in di beneficienza al gipsy caravan tattoo

TRADIZIONI ANCESTRALI è una mostra fotografica del reporter/viaggiatore Luca Ammendola, che documenta le donne tatuate delle tribù Rakhine e Chin, e le donne dal collo lungo del Kayah, nello stato del Myanmar.



TRADIZIONI ANCESTRALI è anche un walk-in, ovvero una giornata in cui gli artisti del Gipsy Caravan eseguiranno tatuaggi di piccole dimensioni senza appuntamento, con la formula "first come, first served".

Potrete scegliere tra i numerosi flash proposti dai vari tatuatori e attendere il vostro turno per farvi tatuare!



Nell'attesa sarà disponibile un buffet di Genuino Clandestino di Ellis Food Mangiarini, accompagnato da un' interessante selezione di birra artigianale gentilmente proposta dal nostro partner BrewDog Bologna.



Le bellissime foto della mostra saranno in vendita a prezzi imperdibili.



Il tuo contributo andrà a sostenere le attività della Onlus MOSES che si occupa di diversi progetti di sostegno e sviluppo nelle aree rurali del Myanmar.



https://www.facebook.com/mosesonlus



Vi aspettiamo numerosi!!!