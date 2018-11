Transitional States: Hormones at the Crossroads of Art and Science: la mostra

Transitional States: arte e scienza con il M.I.T a Bologna dal 22 Novembre all’8 Dicembre 2018

Transitional States: Hormones at the Crossroads of Art and Science è un progetto internazionale e itinerante che offre al pubblico una serie di discussioni pubbliche e una mostra di video arte con il fine di incoraggiare il dibattito sull’uso attuale delle terapie ormonali, in particolare il loro uso tra le persone intersessuali, transgender e persone non-binarie, e l’uso delle terapie ormonali tra le donne in relazione al controllo delle nascite, la fertilità, la menopausa. In Italia Transitional States fa tappa a Bologna tra il 9 Novembre e l’8 Dicembre 2018.

Transitional States è stato sviluppato e condotto da Chiara Beccalossi, storica della sessualità e delle medicina, dell’University of Lincoln in Inghilterra.

Transitional States si sviluppa all’interno della sua ricerca più recente che riguarda la storia delle terapie ormonali nel ventesimo secolo. Interesse principale di questa ricerca è l’uso e l’abuso delle terapie ormonali all’interno di quello che oggi viene chiamato come LGBTIQ community. Infatti, le terapie ormonali furono usate inizialmente, nel periodo tra le due guerre mondiali, per reprimere l’omosessualità, e successivamente, dopo la seconda guerra mondiale, le stesse terapie cominciarono ad essere utilizzate per assistere le persone trans a compiere la transizione di genere.

Il programma degli eventi e l’istallazione nella città di Bologna sono stati curati in collaborazione col MIT – Movimento Identità Trans, associazione ONLUS da anni in difesa e sostegno per i diritti delle persone trans, travestite e transgender. Tale collaborazione è stata seguita e condotta da Mario Di Martino (vice presidente del MIT e direttrice artistica del Festival Internazionale di Cinema Trans “Divergenti”) e Porpora Marcasciano (storica figura del movimento trans italiano, autrice e presidente onoraria del MIT).

Transitional States ha fatto tappa a Lincoln e Londra in Inghilterra, a Barcellona in Spagna e si conclude in Italia a Bologna.

La mostra di video arte Transitional States si terrà alla LABS Gallery Arte Contemporanea in Via Santo Stefano 38 dal 11 Novembre all’8 Dicembre 2018. Curata da Giulia Casalini e Diana Georgiou (Arts Feminism Queer) a seguito di un bando internazionale, questa mostra presenta il lavoro di 14 artisti e collettivi che esplorano temi inerenti al mondo degli ormoni.

Metà degli artisti che presentano il loro lavoro all’interno di Transitional States sono persone trans e non-binary. Quest* offrono una visione unica di come le terapie ormonali abbiano cambiato la loro vita, trasportando lo spettatore nel viaggio emozionale da loro intrapreso per aiutare il proprio corpo ad allinearsi con la propria identità di genere.

Sarà possibile visitare la mostra Transitional States presso LABS Gallery Arte Contemporanea a Bologna dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.30 alle 12.00.

Il programma dei dibattiti pubblici a Bologna comprende:

Need-le it? Processi di autodeterminazione corporea

Lunedì 26 Novembre 2018

Ore 18:00, Atelier Sì, Via S. Vitale 69, Bologna

Intervengono: Chiara Beccalossi (University of Lincoln); Olivia/Roger Fiorilli (ricercat* Cermes3 di Parigi e attivista transfemminista); Valentina Coletta (attivista e operatrice M.I.T.); Alessia/Leo Acquistapace (Consultoria Transfemminista queer Bologna). Moderano questo dibattito Stefania Voli e Vick Virtù (ricercat* precar* e attivist* transfemminist*)

Broadcasting the trans self. Nuovi immaginari e prospettive trans mediatiche

Venerdi 7 Dicembre 2018

Ore 18:00, Cinema Lumiere, Via Azzo Gardino 65, Bologna