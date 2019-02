Transla(c)tion 3. Chroma di Emilio Gordillo

Chroma è un libro che rivendica il potere della letteratura: è sofisticato e desolante, e allo stesso tempo contemplativo, selvaggio e spietato. Emilio Gordillo ha scritto un romanzo che continueremo a leggere per molto tempo.

(Alejandro Zambra)





“Transla(c)tion” – un percorso di incontri e di riflessioni sull’importanza della traduzione, delle traduttrici e dei traduttori, nel lavoro editoriale e culturale.





Chroma è la storia di un giovane che cerca un’apertura in un sistema di segni che è diventato un carcere. Se il compito di chi scrive è quello di far deflagrare il linguaggio, Santiago diventa il terrorista che ne farà esplodere le origini.





Introdotto da Lorenzo Mari, ideatore del ciclo TRANSLA(C)TION, l’incontro vedrà i contributi di Edoardo Balletta.





mercoledì 6 marzo, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: Dopo molti anni di lontananza dall’orribile Cile, Santiago è obbligato a ritornare per farsi carico di un padre male in arnese e reso folle dai suoi ripetuti tentativi di comprendere la realtà, che comprendono operazioni in apparenza assai diverse tra loro come la poesia di Nicanor Parra, la rivoluzione fallita della sinistra e quella, che invece ha avuto successo, di Jaime Guzmán, il costituzionalista della dittatura. Provando a rientrare in una città dove, nonostante il miraggio di una nuova apertura, tutte le porte sono chiuse, Santiago scopre che ogni tipo di linguaggio è stato corrotto e svuotato di senso: l’arte, l’università, i circoli anarchici, l’efficienza produttiva, il corpo. Il suo girovagare per la città lo induce a porsi di continuo la stessa domanda: cosa fare dei brandelli alienati che riceverà in eredità?