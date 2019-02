"Trappola per topi": Agatha Christie a teatro

Dal 22 al 23 febbraio "Trappola per topi" al Teatro Il Celebrazioni.

Messo in scena per la prima volta nel 1952 nel West End londinese, Trappola per topi, oltre ad essere un capolavoro della letteratura, è lo spettacolo più replicato della storia del teatro. È stato rappresentato ininterrottamente per 55 anni a Londra, con numerose repliche in giro per il mondo in 45 diversi Paesi. Un record difficilmente eguagliabile, merito del genio creativo di Agatha Christie che, quando adattò per il teatro il racconto "Tre topolini ciechi", seppe creare un giallo insuperabile, in cui ironia e suspence si fondono alla perfezione.

Proprio per la grande portata di questo spettacolo la compagnia Attori & Tecnici ripropone questo celebre giallo dopo aver affascinato il pubblico a Roma e in tutta Italia, durante un'applaudita tournèe. Gli spettatori ritrovandosi catapultati negli anni '50 nella locanda di Castel del Frate, percepiranno l'odore dei mobili, lo scricchiolio delle scale di legno e il cigolio delle porte. Tutti i personaggi sembreranno avere qualcosa da nascondere, mentre un efferato omicidio compiuto a Londra sembrerà stranamente collegato con la locanda. Nel frattempo all'isolamento ambientale, dovuto a una bufera di neve, si aggiungerà quello acustico con l'interruzione delle linee telefoniche. Che cosa accadrà? Toccherà al sergente Trotter individuare il misterioso omicida intenzionato a colpire ancora?