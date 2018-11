"Trasformando 7 - luce parla con me": personale di Ugo Salerno

TRASFORMANDO 7 è la prima antologica dedicata all'artista calabrese, ma bolognese d'adozione, Ugo Salerno.

L'esposizione, curata da Simona Pinelli, è una panoramica lunga 25 opere: un percorso all'interno della poetica intimista di Salerno in cui sono la materia e la luce a fare da padrone nel suo quasi monocromatismo di bianchi e neri.



Della tecnica personalissima di Ugo Salerno, fornisce una buona chiave di lettura Savina Vianello che scrive: «Forme indeterminate, appena volumetriche e due colori: il bianco e il nero, quanto basta per creare i grigi dell’ombra. Assente il titolo, l’autore offre alla visione le forme in sè, nel loro particolare prodursi

attraverso l’uso della carta/materia non come passivo ricettacolo ma come coproduttrice di movimenti, reagente plastico. Se, talora, queste figure intercettano la realtà fisica è per la fatale impossibilitá di evadere dal recinto delle sue suggestioni ma quando, sprofondando nel particolare, smarriscono ogni struttura e diventano tormentata superficie esibita, allora incantano per il loro saturo silenzio, per i loro pacifici vuoti le loro ricercate oscurità. Interno ed esterno si risolvono in virtuale apertura e nell’ enigmatica bellezza di una materia estraniata, oggetti/soggetti senza nome emergono in presenza».



TRASFORMANDO 7, allestita fino a sabato 1 dicembre, si concluderá con la performance "Non c'è colore" in cui la cittadinanza è invitata a portare e a leggere una poesia nel proprio dialetto, diventando cosí parte attiva della performance stessa.



OPENING

10 novembre ore 18

dal 12 novembre al 1 dicembre

orari: mercoledí - sabato dalle 17.30 alle 20