Trattato di anatomia emozionale: un reading emozionale

Trattato di Anatomia Emozionale



di Virginia Caldarella e Andrea Pennisi

Dagli Studi del Pof. Melanio Da Colìa

Agli amanti, del corpo e dello spirito, e altri inconvenienti



Il Trattato di Anatomia Emozionale viene presentato in Performance con un reading emozionale che unisce disegno, parole, musica, teatro, video arte e improvvisazione.



Giovedì 19 Luglio 2018 ore 19,00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b - Bologna



Ne parla con gli autori:

Serena Viola, direttore artistico di Indaco.



In Performance:

Letture del fantomatico Prof. Melanio Da Colìa

Metello Orsini e Giuseppe Calcagno

Cecilia Stacchiotti, Fabio Arcifa

Fabio Vassallo

Vj Lapsus, video art



Come le carovane degli artisti girovaghi di inaudita memoria, la congrega capitanata dal Prof. Melanio Da Colìa erra per il Bel Paese raccogliendo favolosi e bizzarri personaggi, artisti e illuminati incontrati nella via, alla ricerca di magnifiche occasioni per illustrar la risultanza degli Studi di Scienze Emozionali e Arti Implausibili.



Dalle Prefazioni:



“...Così l’esimio nostro collega, il professor Melanio De Colìa, ha fatto nel suo splendido trattato di Anatomia Emozionale; splendido anche grazie alle mirabili Planches della Virginea pittrice Caldarella. Ha preso alla lettera lasciando la lettera intatta. Proprio qui sta la sottigliezza di quest’opera: il fraintendimento non oblitera l’intendimento.

Anzi lo rende più profondo. Più sapido. Più sapiente.

E nell’intervallo tra l’uno e l’altro brillerà la preziosa gemma dello stupore”.

Stefano Faravelli, inventore del celebre Distillatore di Lacrime di Coccodrillo ©.



“In virtùde del suggellar la risultanza dei magnifici studi di Scienze Emozionali e Arti Implausibili, illustriamo quest’opera pensante fatta di segni e di parole, atta a dar voce alle emozioni unendo il ludico al dilettevole. Un ricerca mitologica del miracoloso antidoto designato affinché le future genti possan giovarne a trovar rimedi e lenimenti alle pene e le passioni che tormentano l’anima in questo incauto e insidioso mondo”.

Melanio Da Colìa, Erudito di mal di passione, fantomatico autore del Trattato.



“Ebbene, noi, esploratori dei misteri dell’anima e dello spirito, riportiamo alla luce questo prodigioso “Trattato” rinvenuto negli anfratti dell’anima del fantomatico scienziato Melanio Da Colìa, erudito di mali e terapie emozionali, redatto in epoche immaginifiche e celato fino ai nostri giorni dai dotti delle scienze razionali, che traccia una nuova mappa dei “Moti di Core” e i loro inconvenienti anatomici”.

Andrea Pennisi e Virginia Caldarella, gli autori.



Attenzione: questo trattato non è una ricerca medico scientifica, bensì opera della fantasia ad uso esclusivamente ludico-lettarario. Patologie, sintomi e rimedi realmente accaduti sono da considerarsi mere fatalità.





Nessun amante è stato maltrattato per la realizzazione di quest’opera.