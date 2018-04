Trattato di anatomia emozionale: illustrazioni di Virginia Caldarella e testi di Andrea Pennisi

Sabato 21 Aprile ore 18.30 a Bologna l'ultima tappa dell'Anatomia Emozionale Tour 2018, per presentare il "Trattato di Anatomia Emozionale" dell'illustratrice Virginia Caldarella e i testi di Andrea Pennisi, edito da Peruzzo Editoriale.



"Un manuale terapeutico illustrato, per guarire dai mali dell’anima,

ad uso di tutti “gli amanti, del corpo e dello spirito, e altri complicazioni”.



Sabato 21 Aprile ore 18.30 Modo Info Shop via Mascarella, 24/b, Bologna



Dileggiano con gli autori:

Serena Viola, art director; Maurizio Finotto, regista.

Letture di Alessandro Fattorini, Suoni di Simone Marcandalli alla chitarra



Trattato di Anatomia Emozionale

di Virginia Caldarella e Andrea Pennisi

(Peruzzo Editoriale)



"Un’invenzione, ispirata dalla magia e dal sogno,

scritto versando lacrime e risa,

col giuoco della parola e l’arte del disegnar".



Gli autori, Virginia Caldarella, illustratrice, e Andrea Pennisi, autore dei testi, entrambi esploratori dei misteri dell’anima e dello spirito, riportano alla luce questo prodigioso “Trattato” rinvenuto negli anfratti dell’anima del fantomatico scienziato Melanio Da Colìa, erudito Scienze Emozionali e Arti Implausibili, redatto in epoche immaginifiche e celato fino ai nostri giorni dai dotti delle scienze razionali, che traccia una nuova mappa dei “Moti di Core” e i loro inconvenienti anatomici.



Ispirato agli studi anatomici di Leonardo Da Vinci e alla Teoria Umorale di Ippocrate,

il “Trattato di Anatomia Emozionale” potrebbe definirsi un manuale terapeutico per guarire dai mali dell’anima,

Il Trattato di Anatomia Emozionale è stato selezionato da BACAS (Borghi Antichi Cultura Arti Scienze) per l’Exibit internazionale, dal 6 Giugno al 30 Settembre 2018 al Castello Macchiaroli di Teggiano (Sa). www.bacasitaly.org