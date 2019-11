Tredici Pietro live: il figlio di Gianni Morandi porta a Bologna l'Assurdo Tour

Dopo il successo di Assurdo, il suo primo Ep di debutto, il rapper Tredici Pietro parte alla conquista del pubblico con il suo Assurdo Tour. Una serie di date sui principali palchi della penisola, fra i quali anche un concerto a Mantova sabato 16 ottobre novembre 2019 al Locomotiv club di Bologna. Con uno stile tutto suo, Tredici Pietro, figlio 21enne di Gianni Morandi di Anna Dan, presenta ufficialmente la sua prima raccolta d’inediti, senza filtri e in una veste completamente inedita. Il disco Assurdo arriva dopo il successo delle sue hit virali in rete come Pizza e fichi, Piccolo Pietro, Rick e Morty e Passaporto.