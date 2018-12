Trek a Monte Sole

Sabato 8 dicembre Trek gratuito per i soci che rinnovano la tessera per il 2019 e per chi vuole iscriversi e camminare con Trekking Italia.

Camminiamo per 5 ore e 9 Km. con un dislivello di 450 m. Visitiamo la Pieve di San Lorenzo a Panico per poi salire al Poggiolo.

Pranzo: un pic-nic al sacco o pranzo libero presso il Poggiolo

Ritrovo: ore 8.45 presso l'atrio principale della Stazione Centrale di Bologna e treno alle 9.04 per Lama di Reno. Ritorno in treno da Pian di Venola con arrivo a Bologna alle 18.32.

Info: bologna@trekkingitalia.org - 051 222788 - www.trekkingitalia.org