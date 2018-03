Trekking a sei zampe: a passeggio sulle prime colline bolognesi

Finalmente è in arrivo la primavera! È ora di un nuovo trekking a sei zampe!

Vi aspettiamo numerosi per una passeggiata che dalla città ci porterà sulle prime colline bolognesi.



Visiteremo Villa Spada e il suo giardino all'italiana, capiremo come gestire il nostre cane in un parco urbano altamente frequentato da persone e cani. Piano piano saliremo sino a giungere al parco del Pellegrino o dei Trecento Scalini dove potremo ammirare Bologna dall'alto e conoscere l'associazione Ai 300 scalini che ci aspetterà per un gustoso pranzo del contadino (previa prenotazione).



Durante tutto il percorso avrete a disposione un istruttore cinofilo che vi seguirà e risponderà ai vostri dubbi e domande.



Data: 24 marzo

Percorso: Villa Spada- Parco dei 300 scalini

Durata: 3 ore

Km: 6-7

difficoltà: medio - facile

Luogo di ritrovo: via Saragozza, 217/2 alle 8,30

Partenza: 9

Costo: 10 tessera + 15 euro Trekking

Promozione: 2 persone (più max 2 cani) 20 euro + tessera



Iniziativa rivolta ai soli soci

Termine iscrizione giovedì 22 Marzo



Riceverete via mail tutte le indicazioni per diventare soci e prepararvi al meglio al trekking con indicazioni su cosa portare per voi ed il vostro amico a quattro zampe.



In caso di mal tempo il trekking verrà recuperato Sabato 31 Marzo



Per info e prenotazioni

associazioneleortiche@gmail.com

Whatsapp 388.3462917