Trekking a sei zampe a Paderno

Ultimo di una serie di trekking dedicati alla scoperta della natura e dei nostri amici a quattro zampe. Guidati da un istruttore cinofilo e geografo, esperto del territorio bolognese.

Dedicato a chi ha un cane ed è appassionato del territorio bolognese e che abbia voglia di approfondire la conoscenza e la relazione con il suo amico a quattro zampe.



Grazie al L'Ora degli Animali ogni partecipante a quattro zampe verrà omaggiato da una bag regalo!



Il Trekking a Sei Zampe fa parte di Bologna Estate 2019, il

cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.



Programma



Ottobre

Trekking a Sei Zampe. Paderno.

Domenica 20 Ottobre 8,30 partenza ore 9

Punto di incontro c/o entrata del parco da via dei Colli

Durata: 2 ore

Km: 5

Difficoltà: medio-facile

Solo per voi ultimo Trekking della stagione completamente gratuito!!!



Contatti:

associazioneleortiche@gmail.com

Whatsapp 388.3462917



N.B. Il trekking non è adatto a cani (o proprietari) con comportamenti aggressivi, per la buona riuscita e fruizione del percorso e nel rispetto degli altri partecipanti.

Vi verranno fornite ad ogni evento tutte le indicazioni per partecipare al meglio al trekking!

Gallery