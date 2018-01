Trekking a sei zampe: con il cane a Villa Ghigi!

L’associazione Le Ortiche ha il piacere di invitarvi al primo appuntamento del Trekking a sei zampe. Dopo aver annulato il trekking di dicembre causa mal tempo, eccoci qui per riproporvi un bellissimo percorso nella natura!

Camminerai con il tuo cane dal parco di Villa Ghigi sino all’Eremo di Ronzano, lasciandoti alle spalle i rumori e le strade cittadine, immergendoti nella natura un luogo a lui più adatto che gli permetterà di soddisfare il suo bisogno di socialità e di scoperta.

Vi permetterà di trascorrere del tempo di qualità insieme, facendo una attività stimolante per tutti e due, rafforzando il vostro rapporto.

Vi accompagnerà durante il percorso un esperto che vi fornirà gli strumenti adeguati per una corretta gestione del comportamento e dei segnali del cane.

L’appuntamento è per sabato 16 dicembre alle 8,30 al Bar Ciccio e dopo un caffè pronti a partire!



Percorso: Villa Ghigi e L’Eremo di Ronzano

Durata: 3 ore e mezza

Km: 5-6 km

Difficoltà: media

Luogo di ritrovo: Bar Ciccio, via San Mamolo 128, alle 8,30

Partenza: ore 9

Costo: 10 euro tessera associativa (valida per tutto il 2018) + 15 euro trekking, consigli di educazione cinofila e convenzione con gli sponsor.



Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere ad associazioneleortiche@gmail.com oppure tramite whatsapp al numero 388.3462917



L’evento, riservato ai soli soci, sarà realizzato con un minimo di 10 partecipanti e le iscrizioni chiuderanno giovedì 25 gennaio.

Riceverete via mail tutte le indicazioni per diventare soci e prepararvi al meglio al trekking con indicazioni su cosa portare per voi ed il vostro amico a quattro zampe.



Il trekking è promosso da L'Ora degli Animali srl, PRIMO - Pasta Fresca, Bar Ciccio Osteria e Copisteria Collegio di Spagna

Seguite l’evento facebook per approfittare delle convenzioni e dei regali dei nostri sponsor!



https://tinyurl.com/y89ov2r2



Ci accompagnerà Fabrizio Di Re, laureato in Letteratura e Beni Culturali e specializzato in Geografia e processi territoriali, istruttore cinofilo ed esperto dei parchi naturali del bolognese.