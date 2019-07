Quattro giorni di trekking in Appennino per sei escursioni mozzafiato

Quattro giorni di trekking in Appennino: da giovedì 11 a domenica 14 luglio 2019. Sei escursioni in quattro giorni da Fanano a Tagliole, da San Pellegrino in Alpe all’Abetone, sia di giorni sia di notte e all’alba.

Sei trekking in quattro giorni. Uno dei quali anche in notturna per vedere l’alba in vetta.

Sono le camminate organizzate da giovedì 11 luglio a domenica 14 luglio 2019 dalle guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’, che toccano le province di Modena, Lucca e Pistoia.

Si parte giovedì 11 luglio con un’escursione panoramica sul crinale, tra il monte Lagoni e il Libro Aperto, tra Bellagamba di Fiumalbo e la foce della Verginetta ad Abetone (info 3711842531).

Mentre venerdì 12 luglio, per il ciclo antiche genti e antichi mestieri, escursione tra storia e leggenda verso il passo di San Pellegrino in Alpe, tra Frassinoro e la Garfagnana (Lucca), e il cosiddetto Giro del Diavolo, con partenza dal passo delle Radici. Info e iscrizioni per giovedì e venerdì: Davide 3711842531.

Sabato 13 luglio sono due le escursioni in programma: un trekking tra le grandi cime dell’Appennino, sul filo del crinale sopra Fanano, lungo l’anello dei Pizzi, tra panorami mozzafiato e vedute uniche (info Davide 3711842531);

a Pievepelago è invece in programma una camminata per tutta la famiglia, ‘genti, mestieri e sapori in Valle delle Tagliole’, in collaborazione con Ostello La Piana e Baita 7 Nani (Francesco 3486938044).

Domenica 14 è in programma l’escursione con partenza in notturna, alla luce delle torce frontali, per ammirare lo spettacolo dell’alba in vetta sul Balzo delle Rose ad Abetone. La partenza è all'Ostello La Piana, a Fiumalbo (info Francesco 3486938044).

Sempre domenica, con partenza al mattino, seconda giornata del weekend di trekking sui crinali di Fanano, dai Taburri al Lancino, in Val Fellicarolo (info Davide 3711842531).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, consorzio Valli del Cimone, Cimone Holidays e Appenninando. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook ‘La via dei monti’.