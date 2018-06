Partenza: ingresso di Villa Spada, via di Casaglia 3 (ritrovo alle 18.15)

Arrivo: ai 300 scalini



Sabato 30 giugno alle ore 18.30, sarà possibile partecipare al trekking teatrale “La collina agricola” organizzato dal Teatro dei Mignoli. Lungo il cammino, che partirà da Villa Spada e arriverà ai 300 scalini, gli attori del Teatro dei Mignoli racconteranno le storie degli agricoltori della collina. A conclusione, aperitivo con prodotto tipici locali.



La collina agricola è un trekking teatrale che racconta la storia degli agricoltori, di ieri e di oggi, della collina in una drammaturgia creata dal Teatro dei Mignoli, sotto la direzione di Mirco Alboresi, basata su interviste e racconti degli abitanti del luogo.



Un trekking per tutti, per esplorare un lato inedito della collina bolognese. La passeggiata, di circa un’ora, avrà inizio da Villa Spada, attraverserà il suo caratteristico giardino all'italiana, proseguirà poi per il Parco San Pellegrino fino ad arrivare allo spazio comunitario dei 300 Scalini.

Al termine del percorso sarà possibile gustare i prodotti del territorio collinare con “l'aperitivo del Contadino”.



Con: Mirco Alboresi, Andrea Filippini, Andrea Zacheo, Ginetta Maria Fino, Giuliano Amadesi, Agata Caruso



Consigliate scarpe comode; passeggiata leggera in salita su sentiero battuto.

Prenotazione obbligatoria a teatrodeimignoli@alice.it | 338 3802652 (fascia oraria 15-20)



Estate Ai 300 scalini fa parte di Bologna Estate 2018, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna.