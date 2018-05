Mappe di memoria: Bologna nella seconda metà del ‘900. Sabato 26 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Il trekking urbano si snoderà nel centro di Bologna partendo da piazza del Nettuno, andremo poi in San Giovanni in Monte, Piazzetta Marco Biagi, Piazza Verdi, Via Mascarella, Via Volturno per concludersi alla Stazione Ferroviaria. In alcuni di questi luoghi è prevista la partecipazione di testimoni. La guida sarà Cinzia Venturoli.

A cura di Centro Educazione Storia Politica del Dipartimento di Scienze dell’Educazione

Associazione fra i famigliari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980

Associazione Piantiamolamemoria

E' necessario iscriversi (numero massimo partecipanti 35) cinziaventuroli@hotmail.com