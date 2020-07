"Il Treno del Ricomincio": spettacoli, botteghe e laboratori per tutta l'estate

Il "Treno del Ricomincio" al Giardino Europa Unita (via Bartolomeo Maria Dal Monte - Savena) è un’installazione comunitaria di oltre trenta metri realizzata dai Cantieri Meticci insieme a centinaia di cittadini, che vivrà per tutta l’estate come scenografia per spettacoli, spazio espositivo, bottega artigiana, luogo di laboratori.

Questo intervento nasce con lo scopo di dare un significato inedito a scorci urbani periferici, convertendoli in “piazza”, ovvero luogo di confronto e di incontro, rispondendo ancor più dei precedenti all’esigenza profonda di cittadine e cittadini di tornare a popolare spazi a lungo negati.

Il programma

Ogni lunedì e mercoledì - ore 17.30-19.00

Rodari su strada - laboratorio per bambini

Alice Cascherina, celebre personaggio delle fiabe di Gianni Rodari, guida i bambini nella costruzione di un piccolo teatrino realizzato dentro una valigia e nell’invenzione di una storia da mettere in scena al suo interno.

In apertura di ogni incontro si svolgerà la lettura di una storia di Gianni Rodari assieme al pupazzo della piccola Alice Cascherina realizzato e animato dall’artista Cristina Gamberini.

Ogni martedì, giovedì e venerdì - ore 17.30-19.00

In viaggio fuori di casa - laboratorio per appassionati di ripartenza, dai 6 ai 99 anni

A partire da domande legate alla ripartenza, ma anche da testi, da immagini, da testimonianze che facciano da stimolo, andremo a discutere, leggere, narrare, costruire, disegnare, cucire, cantare, recitare. Adesso che stiamo ripartendo, chi e cosa non vogliamo dimenticare nella frenesia di ricominciare? Ci sono memorie, esperienze che potrebbero aiutarci a ricominciare

Giovedì 16 luglio ore 16.30

S(avena)-Factor '20

a cura dell’'Associazione Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati

esibizione live di giovani musicisti del quartiere: Corei, Gaucho, Tibe, I9SANE, Lockjaw, Gio P, Broke, Macello, Kalla, Kaiser Pita, Reckless, 18K, Redeem, Nino_Nino, Moaz, Gg Wax, Wanke, Omglambe. Con intervento artistico del Collettivo R18

Martedì 21 luglio ore 21-.30

Una Notte del Parco

esito di un percorso teatrale con 8 attori

a cura di Officine Guitti

Ripartire insieme: inaugurazione del Treno del Ricomincio

Il 25 luglio, presso il Giardino Europa Unita, nei suoi oltre trenta metri e con le sue centinaia di valigie realizzate in tutta la città, il Treno sarà completato in un rituale collettivo di ripartenza, come una comunità di destino.

La giornata è all’insegna dell’arte partecipata in collaborazione con associazioni, compagnie e gruppi del territorio quali: Associazioni Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati, Officine Guitti Teatro, Fraternal Compagnia, Eko Danza

ore 17 - Laboratorio di teatro comunitario aperto a tutti

ore 20 - Azione rituale collettiva “Ripartire insieme”

A seguire - Festa con musica dal vivo

Rassegna 26 luglio-8 agosto

Domenica 26 luglio ore 21

Gli acrobati. Ovvero del sopravvivere divenendo acrobati.

Dal repertorio dei Cantieri Meticci, uno spettacolo che ha viaggiato in tutta Europa. Vi si racconta di un gruppo di ebrei che per sfuggire ai nazisti si nasconde dentro ad un treno su cui viaggia una compagnia di attori. Scambiati per acrobati dovranno diventarlo realmente perché quel treno è diretto verso Berlino, dove i gerarchi del Terzo Reich li stanno aspettando per godersi lo spettacolo.

Lunedì 27 luglio ore 21

Senza_Fine

Performance site specific di danza

a cura di EkoDanza

Venerdì 31 luglio ore 21

La bestia. Il treno della speranza per i migranti in fuga.

a cura di Elia dal Maso e Pietro Floridia

Ripartire dando la parola agli invisibili: un treno sul cui tetto migliaia di migranti viaggiano aggrappati, verso il nord. Un’odissea che attraversa paesaggi desolati battuti solo da avvoltoi, coyote e narcotrafficanti per arrivare fino al muro, l’ultima barriera che separa dal sogno americano.

Sabato 1 agosto ore 21

Porteremo il giardino all’ospedale. Spettacolo per coro con mascherina.

a cura di Nicola Gencarelli Arianna Bartolucci e Anna Autiero

Lo spettacolo, ispirato da una poesia di Forugh Farrokhzad, è la restituzione di un breve percorso laboratoriale condotto da Cantieri Meticci, tra giugno e luglio, nel cortile della Biblioteca Casa di Khaoula

Domenica 2 agosto ore 21

Una memoria per l’oblio.

a cura di Pietro Floridia e Donatella Allegro

Poesia, musica dal vivo con gli Hudud, videodisegno live.

Ripartire dalla memoria, ripartire dalla poesia, ripartire da gesti semplici come preparare il caffè, attraverso l’avvincente racconto del grande poeta palestinese Mahmud Darwish sull’arte di sopravvivere nella Beirut bombardata degli anni ‘80.

Venerdì 7 agosto ore 21

Cuccette per signora

a cura di Donatella Allegro e Sandra Cavallini

Cosa significa per le donne ripartire? Se c’è una specificità, una differenza, nei nuovi inizi delle donne, la dobbiamo cercare nella sorellanza, nella parola che si intreccia, si rigenera e rigenera. Attraverso testi letterari e narrazioni autobiografiche, vedremo donne diverse salire su un unico treno, condividendo tratti di strada e storie personali, speranze e paure

Sabato 8 agosto ore 21

Raccordi di ricordi

a cura di Nicola Bortolotti e Pietro Floridia

Il treno come simbolo di trasmissione tra le generazioni, perché non si dà futuro se non ci si porta dietro il passato. Grandi pagine di letteratura da Winfried G. Sebald a Danilo Kis, attraverso le quali, come in un Teatro della Memoria, la grande storia e le piccole storie si scambiano, passano da un binario all’altro, da un’esperienza di vita all’altra, in quelli che a noi piace chiamare raccordi di ricordi.

- il calendario degli appuntamenti è in costante aggiornamento -

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, non sono necessarie conoscenze pregresse, si può partecipare a uno o a tutti gli appuntamenti.

Per permetterci di organizzare al meglio e in sicurezza gli spazi è necessario prenotare inviando una mail a info@cantierimeticci.it o contattando il numero +39 333 6738830

Per info: info@cantierimeticci.it

+39 333 6738830

La costruzione del Treno del Ricomincio è realizzata con il finanziamento del progetto UIA01-047 SALUS W SPACE mentre i laboratorio e le attività culturali sono finanziati dai fondi PON METRO 14-20 – OI Comune di Bologna - Asse 3 – Progetto BO3.3.1d1 – CUP F32G19001370004