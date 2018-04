Tribal Noise: ritorno sul palco della storica band

In occasione del Record Store Day, in concerto: TRIBAL NOISE (Ita – new wave/post punk). Il ritorno sul palco della storica band bolognese per la presentazione ufficiale del disco “Città in Fiamme 1983-1987” stampato dopo 31 anni dallo scioglimento.

I Tribal Noise sono Marzio Manni (voce, synth, chitarra). Federico Poggipollini (basso), Cesare Ferioli (batteria) e Fabrizio “Felix” Frassineti (chitarra): un pezzo di storia musicale bolognese e non solo, vista anche la strabiliante carriera di Federico, oggi noto ai più come il Capitan Fede della band di Ligabue che proprio con i Tribal Noise ha avuto il suo battesimo musicale!

Negli anni Ottanta non c’era strada del centro storico bolognese dove non comparisse scritto sui muri il loro nome. Con la loro intensa attività live, hanno lasciato in eredità nell’immaginario collettivo della scena musicale cittadina due brani simbolo di quel periodo: “Città In Fiamme” e “Tenebre Veloci Su Bologna” la cui testimonianza era rimasta incisa solo su due cassette diventate nel tempo rari oggetti da collezionismo. Dopo tre decenni, esce per l’etichetta Spittle Records l’album - in vinile (bianco) con cd accluso - che raccoglie la loro esperienza. Un disco che ascoltato oggi, in pieno recupero da parte dei giovani musicisti di tutto il mondo delle sonorità “wave” anni Ottanta, suona straordinariamente attuale e incredibilmente maturo per una band adolescenziale. La band canta in italiano su sonorità dark e new wave che si sono poi dirette verso un post-punk più aggressivo e distorto, con batterie tribali e atmosfere vicine a Joy Division, The Cure e Siouxsie and The Banshees. (all.: foto e bio)