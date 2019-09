Alla ricerca di G: tributo a Giorgio Gaber

Monologhi e canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Luporini



a cura di Associazione Culturale B 612



Voce e regia: Luca Romanelli

Tastiere: Irene Calamosca

Chitarre: Gianluca Ronco, Domenico Troncato

Percussioni: Paolo Bernagozzi

Luci/Audio: Noemy Villatoro



Una serata "a tutto Gaber", un viaggio tra testi e brani del "teatro canzone" di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, alla riscoperta dello sguardo disincantato e ironico del cantautore milanese, mai come adesso così contemporaneo e mai come ora - purtroppo - così ignoto alle nuove generazioni.

"Giorgio Gaber? Sì, interessante, anche se non lo conosco molto". Da qui la scelta di riproporne il repertorio con uno sguardo attuale e con una formazione giovane, portando le storie del "Signor G." al pubblico degli anni 2000. Provare per credere, non ne uscirete indenni.

