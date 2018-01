Tributo a Fabrizio De Andrè: poesia, musica e cibo al Takefive

Torna la grande musica al Take Five con la collaborazione dell'oste Mario (Margot) e Walter Rossi, una collaborazione di due martedì al mese fino a giugno. Prima serata con l'ormai famoso e consolidato gruppo "CantandoDeAndrè" che suoneranno e canteranno Faber e i due cuochi liguri ,Marco e Giulio , che ci delizieranno con un menù della cucina genovese doc. Staff "MARGOT" speakeasy generatin.

Per prenotazione cena e informazioni tel. : 3317109477-3473744033.