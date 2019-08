Tributo a Lucio Dalla: i suoi successi vivo eseguiti da una band di grandi musicisti

Uno dei più significativi tributi nazionali al grande Lucio Dalla, reduce da successi in piazze e teatri di tutta Italia per omaggiare il grande cantautore bolognese, arriva alla FestUnità Bologna sul palco centrale!

Piazza Grande non è un semplice tributo ma un vero e proprio viaggio attraverso la musica e la poesia dell'indimenticabile Lucio rievocando le atmosfere live dei concerti di Dalla come Banana Republic e Work In Progress (Dalla — De Gregori)



Progetto ideato da STEFANO FUCILI cantautore prodotto da Lucio Dalla ed autore con e per Dalla della canzone Anni Luce (cd Luna Matana 2001)



I successi di Lucio saranno eseguiti dal vivo da una band di grandi musicisti:

STEFANO FUCILI voce e chitarra

CARLO SIMONARI piano, tastiere e voce

Fabrizio Barolucci recitazione testi

TOMMY BALDINI chitarre elettriche, slide guitar e bouzouki

ROBERTO PANARONI basso

DAMIANO TREVISAN batteria



INGRESSO GRATUITO