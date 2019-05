Il Trio Marzadori all'Accademia Filarmonica

Sabato 25 maggio alle ore 17 in Sala Mozart, via Guerrazzi,13, un nuovo appuntamento della rassegna "Il Sabato all'Accademia 2019": le sorelle Marzadori Laura, Sara e Irene eseguiranno musiche di Bach/Mozart, Strauss e Beethoven.



25 maggio, ore 17

TRIO MARZADORI

Laura Marzadori, violino

Sara Marzadori, viola

Irene Marzadori, violoncello



J. S. Bach/W. A. Mozart, Preludi e Fughe K 404a

L. V. Beethoven, Serenata in Re maggiore op. 8

R. Strauss, Variazioni su una canzone popolare bavarese TRV 109



I biglietti sono acquistabili online su www.vivaticket.it, e presso Bologna Welcome (Piazza Maggiore n.1/E, dal martedì al sabato, dalle 13 alle 19. Tel. 051-231454). Nei giorni dei concerti i biglietti sono in vendita solo presso l’Accademia Filarmonica, in via Guerrazzi 13, a partire da mezz’ora prima dell’inizio del concerto.

*Ricordiamo che agli studenti Unibo e under 35 è riservato il biglietto scontato a 8 euro.