Trio Schiassi, D'Ippolito e Troiani in concerto alla Rocchetta Mattei

In occasione del 169esimo anniversario della posa della prima pietra della Rocchetta Mattei (6 novembre 1850), l'Archivio Museo Cesare Mattei Onlus con il patrocinio del Comune di Grizzana Morandi ed il patrocinio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese, organizza il 10 novembre alle ore 17:00 nella Sala dei Novanta all'interno della Rocchetta Mattei il concerto del "Trio Schiassi, D'Ippolito, Troiani "



Ginevra Schiassi – Soprano, Claudia D'Ippolito – Pianoforte, Luca Troiani – clarinettista



Di origine tutto bolognese il trio voce, clarinetto e pianoforte, è formato da musicisti che si conoscono dall’epoca degli studi al conservatorio G. B. Martini di Bologna. Nato nel 2015 hanno all’attivo partecipazioni in Rassegne del panorama Bolognese come “Fascino tra le note del classico”, “Vivi e ascolta la montagna”, e “Note classiche a San Lazzaro di Savena”.

E’ in previsione la realizzazione di un disco con i brani più e meno famosi per questa formazione, assieme ad un costante lavoro di ricerca musicale.



L'evento è gratuito, i posti sono limitati è necessaria la prenotazione SMS/WA nr. 3480459251 mail: info@rocchettacesaremattei.it