Sabato 2 giugno alle 21.15 avrà luogo il secondo appuntamento dei CONCERTI DI INAUGURAZIONE DELL’ORGANO ZANIN, dopo sei mesi di restauro per opera della ditta Dell’Orto & Lanzini.

Organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, il ciclo di concerti si tiene presso la Basilica di S. Antonio di Padova di Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, sullo stupendo organo Franz Zanin (1972), costruito in perfetto stile italiano che si allarga al moderno, strumento che offre enormi possibilità foniche in una giusta fusione tra l'antico e il nuovo.

L’operazione di restauro rappresenta un evento di grande rilievo in quanto permetterà la valorizzazione e la rinascita di uno dei più importanti strumenti moderni della città di Bologna, pregiatissimo esempio della più alta arte organaria italiana dello scorso secolo, che arricchisce il patrimonio culturale e artigianale della città insieme all'attività concertistica che da più di 40 anni ha luogo grazie a questa risorsa.

La Basilica, pregiato esempio di architettura neogotica bolognese, con i suoi stupendi affreschi e una perfetta rispondenza acustica, aggiunge un elemento distintivo e di grandissimo pregio alla valorizzazione dell’organo e delle manifestazioni musicali che in essa hanno luogo.



Nel secondo concerto della rassegna, Alessandra Mazzanti, organista della Basilica di S. Antonio, si esibirà in trio con Alberto Astolfi e Luigi Zardi alle trombe, proponendo un originale programma dal titolo “La potenza delle trombe, la grandiosità dell’organo”. Ai brani in duo e in trio di A. Vivaldi, G. Ph. Telemann e J. Langlais saranno intercalati brani per organo solo di J.S. Bach, M. E. Bossi e una composizione scritta da Alessandra Mazzanti appositamente per l’organo Zanin intitolata ‘EnTheòs’ (1998-2017) .



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna, il Patrocinio del Comune di Bologna che ha pure concesso l’uso del logo “è Bologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (principale promotore del lavoro di restauro), NaturaSì, Bar Pasticceria Massarenti, Laboratorio Analisi S. Antonio, Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana e di tutti i generosi donatori privati che hanno contribuito in queste settimane alla raccolta di crowdfunding organizzata attraverso la piattaforma Ulule o in altro modo.

Gallery