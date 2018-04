"Il tuffo nel passato: concerto del finalista 'Tu si que vales', Ion Dodon

"Il Tuffo Nel Passato" Il primo concerto del finalista di Tu Si Que Vales, ION DODON accompagnato dall'orchestra!



Dopo la sua partecipazione nella finale di Tu Si Que Vales 2017, Ion Dodon arriva al teatro accompagato dalla sua

orchestra:i dolci archi, gli azzardati fiati,il pianoforte deciso, contrabbasso morbido e batteria imprevedibile.

L'11 maggio al teatro Alemanni di Bologna vi invitiamo in un viaggio straordinario attraverso il repertorio

che parte dagli anni 30' per arrivare agli anni 80'. Con una pausa decisa negli anni 60': Claudio Villa,

Jimmy Fontana, Achille Togliani, Tony Dallara, Renato Carosone e altri.

Il progetto ha lo scopo di mantenere e riportare alle orecchie dell'ascoltatore i generi di musica che stanno ingiustamente scomparendo.

"I trend musicali rispecchiano il mutamento dei valori della società. Spero molto che mantenendo vive le canzoni, danze,

cultura del passato riusciremo a far tornare indietro i valori importanti come il rispetto per il prossimo,

l'amore per questo mondo, la gentilezza, la modestia e non solo. Combinate ai valori positivi riscoperti nei nostri tempi sicuramente renderanno il nostro mondo migliore.Io ci credo!"



Una parte dei fondi ricavati verrà destinato alle donne colpite dal cancro.

