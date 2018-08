Tutta un'altra scuola 2018

Una giornata densa di opportunità, di novità, di occasioni, di incontri: l'8 settembre approda al teatro Testoni Ragazzi di Bologna (via G. Matteotti 16, dalle 9 alle 18.30) la terza edizione dell'evento nazionale "Tutta un'altra scuola" , per continuare nell'impulso positivo di trasformazione dei paradigmi educativi che fa sempre più breccia tra genitori, educatori e insegnanti. Il progetto “Tutta un’altra scuola” è nato nel 2014 per mettere in rete le avanguardie educative che mettono il bambino al centro e per proporre momenti di formazione, informazione e “contaminazione” educativa, valorizzando paradigmi positivi.

La giornata evento sarà così articolata.

• CONVEGNO "Scuola mia fatti capanna. Ambienti, atmosfere, persone e relazioni formano ed educano l'essere umano" - Mattina e pomeriggio, sul palcoscenico del teatro appositamente allestito, si alterneranno protagonisti di diversa estrazione e provenienza in un originale e vivace convegno-salotto, con interazioni e condivisione con il pubblico. È necessario iscriversi. Il convegno è aperto a tutti: genitori, insegnanti, educatori, ecc., su iscrizione. Gli insegnanti interessati al riconoscimento dei crediti formativi devono compilare il form disponibile all'atto dell'iscrizione sul sito.

• COLLOQUI INDIVIDUALI CON GLI ESPERTI - Per chi si iscriverà e parteciperà al convegno, durante tutta la giornata al piano superiore del teatro, esperti, insegnanti e pedagogisti saranno a disposizione per colloqui individuali (prenotabili la mattina stessa sul posto fino a esaurimento delle disponibilità orarie; la prenotazione eviterà code e attese).

• ATTIVITA’ PER I BAMBINI - Per i bambini sono previste attività all’aperto (nel giardino del teatro) e al coperto (nelle salette interne); tali attività saranno a libero accesso per tutta la cittadinanza e gratuite, senza prenotazione.

• STAND INFORMATIVI - Nelle sale a libero accesso saranno allestiti stand informativi di associazioni e realtà educative

. Laboratori per adulti. Ci saranno anche due laboratori di outdoor education per adulti che si svolgeranno all'aperto in contemporanea al convegno. Iscrizione da formalizzare sul sito



IL PROGRAMMA COMPLETO E DETTAGLIATO (e tutte le informazioni per iscriversi) SU WWW.TUTTAUNALTRASCUOLA.IT



Per informazioni: tuttaunaltrascuola@terranuova.it