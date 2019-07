A tutta birra Sassofest: luppolo e musica con Joe Dibrutto, Senza Filtro, Ligastory

Dal 18 al 21 luglio a Sasso Marconi torna "A tutta birra Sassofest" la Festa della Birra di Sasso Marconi.

Quattro giorni di festa, nella cornice naturale del Parco "G. Marconi" di Viale Kennedy (nella zona centrale del Paese), con una protagonista indiscussa: la birra. Alla mitica Augustiner se ne affiancheranno tante altre, anche artigianali, e non mancherà nemmeno la birra analcolica per chi guida.

Tutte le sere sarà aperta la cucina dove, alle classiche specialità Bavaresi (spatzle, stinco, wurstel, crauti) si affiancano i piatti della tradizione Bolognese e "nostrana", come il friggione e la gramigna alla salsiccia. Completano il programma gli appuntamenti in musica con i: Joe Dibrutto, Senza Filtro, Ligastory. Vi aspettiamo dunque il 18-19-20-21 LUGLIO, dalle ore 19.30, al Parco "Marconi" di Sasso Marconi Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, visitate il sito web www.sassofest.it/festadellabirra/ dove troverete anche tante foto e alcuni video delle precedenti edizioni. … e non chiamatela semplicemente festa della birra