"Tutti in piedi per Nicole": ospiti al Dall'Ara Luca Carboni, Gene Gnocchi e Leonardo Manera

L'Associazione Bimbo Tu Onlus, in collaborazione con il Bologna FC, presenta TUTTI IN PIEDI PER NICOLE una cena unica sul manto erboso dello Stadio Renato Dall'Ara e dedicata a Nicole Perera, per tenere vivo il suo ricordo in un progetto speciale, PASS Polo Accoglienza e Servizi Solidali, con il grande obiettivo: dare ospitalità gratuita alle famiglie che affrontano lunghi ricoveri lontano da casa.

Venerdì 28 Giugno apertura cancelli ore 19:30 a seguire ore 20:00 Cena servita al tavolo. Il Dolce a cura del Maestro di pasticceria Gino Fabbri. Si esibiranno Luca Carboni, Gene Gnocchi, Leonardo Manera.

In caso di maltempo l'evento sarà spostato con modifiche a Sabato 29 Giugno 2019 alle ore 19:00.

IMPORTANTE: SI PREGA DI SEGNALARE A SEGRETERIA@BIMBOTU.IT EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI, INDICANDO N.TAVOLO e POSTO

Una famiglia unita è parte fondamentale della cura e il sorriso di un bambino la giusta via per la guarigione. Bimbo Tu offre un sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie, per portare il calore di casa dentro l'ospedale: per Bimbo Tu il sostegno a 360 dei bimbi e delle loro famiglie è un percorso sereno di cura verso un futuro libero dalla malattia www.bimbotu.it