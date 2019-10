Tutto in una notte tour 2019: una serata dedicata a Vasco Rossi e alla beneficenza

Una serata dedicata alla musica di Vasco Rossi e alla beneficenza



Gli Angeli VR tribute band assieme agli amici Andrea " Cucchia"Innesto, Claudio "gallo "Golinelli e Mimmo Camporeale si esibiranno c/o il Cineteatro "G.Fanin" per raccogliere fondi per l'ospedale di Cona, grazie agli amici dell'associazione Bimbilacqua di Bevilacqua (BO).



alla serata parteciperanno inoltre:



Ivano Zanotti - batterista di Loredana Bertè



Cristian "Cicci"Bagnoli con i suoi musicisti Riky Roma e Max Celsi



al termine della serata per chi vorrà ci ritroveremo al ristorante La Casona di San giovanni in Persiceto (BO) per cenare con i musicisti