Tutto in una notte tour 2020 a Pieve di Cento

Sabato 25 gennaio 2020 si terrà c/o Palacavicchi a Pieve di Cento (BO) lo spettacolo “TUTTO IN UNA NOTTE TOUR 2020” tra musica e solidarietà.

Una serata diversa per aiutare l’associazione BIMBILACQUA onlus di Bevilacqua (BO) a realizzare parte dei loro progetti a favore dei bambini, all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento.

Con questo gesto di solidarietà MASSIMO BROGGIO front man de “GLI ANGELI VR TRIBUTE BAND” festeggerà il suo 45° compleanno.

Durante la serata saranno raccolti i fondi per sostenere le iniziative dell’associazione, e sarà messa all’asta la maglia autografata disegnata da STEFANO MANDELLI in occasione della serata del 09 novembre 2019 che si è svolta c/o il Cineatro “Fanin” di San Giovanni in Persiceto (BO).

Programma della serata:

ore 20:00 ingresso cena

Menù

Lasagne alla Bolognese

Gramigna Panna e Salsiccia

***

Brasato di Manzo al Barolo con Patate Arrosto

***

Torta

Acqua, ¼ vino della casa regionale, spumante per brindisi

€ 29,00 pp

Bambini 0-3 anni gratis

Bambini 4-10 anni menu bimbi (tortellini alla panna, cotoletta con patate fritte, torta +bibita) € 12,00



Ore 21:45 ingresso spettacoli (consumazione obbligatoria)

Ore 21:45 PSYCO MUSE ITALIAN TRIBUTE

Anteprima 2020

Ore 23:00 GLI ANGELI VR TRIBUTE BAND

Presentazione tour 2020



Madrina della serata sarà NATASCIA KETCHUP MERIGHI speaker di “PUNTO RADIO”, emittente radio locale emiliana fondata nel 1975 da Vasco Rossi di cui è stato il primo direttore e amministratore.

Gallery