Tutto quel che non si può dire in tv. Narrazioni e appunti visivi

Filippo Porcelli, regista, autore e consulente RAI, tra i suoi programmi il cult BLOB, sarà in FactoryBo Giovedì 8 novembre alle 21, per raccontarci proprio "tutto quello che non si poteva dire in TV".

Da quando non si poteva dire membro o cazzotto o raffica, che uno faceva rima e si scandalizzava e censurava, fino alla contemporanea volgarità adrenalinica di risse e intolleranze varie.

E poi il sesso, naturalmente. Dal primo nudo negli anni 50 al similpelle televisivo e al cosiddetto nudo di servizio.

Narrazioni e appunti visivi sui paesaggi dell’indicibile secondo la televisione.