Twist and Shout, una notte intera negli anni '50 e '60

Preparatevi per un viaggio nel tempo con la musica e le atmosfere degli esplosivi 50's and 60's. 6 ore di puro divertimento con la musica e le atmosfere che hanno cambiato il mondo: appuntamento all'Estragon sabato 26 ottobre.

In consolle, il fondatore di Twist and Shout, Alessio Granata. Dal vivo suoneranno THE GOOSE BUMPS. Con più di 300 concerti in 5 anni e presenze nei più importanti live club e festival internazionali, The Goose Bumps nascono nel 2013 nella provincia di Milano per proporre dal vivo uno show selvaggio di brani originali, ma che si ispiri fortemente alla tradizione Rockabilly e Rock 'N' Roll anni '50. E poi: free vintage hairstylist and make up; Dance Show con i pluri titolati ballerini del team di Marco Martignani e Daisy Assabi; Workshop gratuito di ballo 50’s.