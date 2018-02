Twist and Shout: l'ultimo ballo a Bologna

Sabato 3 marzo: TWIST & SHOUT- L’ULTIMO BALLO A BOLOGNA

Ladies and Gentlemen: questo è l’ultimo ballo di sempre. Dopo 5 anni cala il sipario su un’esperienza straordinaria a Bologna, dove la musica che ha cambiato il mondo ha fatto ballare migliaia di persone. Sabato 3 Marzo ultima occasione per celebrare le atmosfere dei frenetici anni ’50 e ’60. DJ SET: in consolle il fondatore di Twist and Shout, Alessio Granata, per allietarvi con le colonne sonore di un’epoca. LIVE: The Nasty Beats, il nuovo esplosivo progetto composto da alcuni dei migliori musicisti del genere. DANCE SHOW con i pluri titolati ballerini Marco Martignani e Daisy Assabi. E ancora: acconciature e trucco d'epoca gratuiti e workshop gratuito di balli 50’s.