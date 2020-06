Two of Us - Beatles Acoustic Tribute



Dove : Ristorante La Grigliata - via Casadio 31 - Casadio di Argelato (Bologna)

Quando : Venerdì 3 Luglio 2020

Orario : 21.00

Ingresso : Gratuito

Info : 051 860513



I Two of Us sono un trio acustico composto da Alfonso Romeo (voce, chitarra e piano), Sebastian Mannutza (basso, batteria) e Gianni Orsini (voce e chitarra) che propone i brani dei Beatles rivisitati in chiave acustica, spaziando dai primi dischi del 1962 fino alle canzoni del 1970, anno dello scioglimento dei Fab Four. Una serata all'insegna delle canzoni più famose del gruppo, ma anche di alcuni gioiellini meno noti ma altrettanto splendidi.



https://www.facebook.com/TwoOfUsBo/