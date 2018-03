Beatles contro Rolling Stones: Two of Us vs. Dead Flower tribute band

Two of Us - Beatles Acoustic Tribute

Vs.

Dead Flower - Rolling Stones Tribute



Dove : RetròGusto – via Toscana 122a - Bologna

Quando : Venerdì 16 Marzo 2018

Orario : 21.15

Ingresso : Gratuito

Info e prenotazioni : 388 3209057



Una serata all’insegna della grande musica degli anni 60.

Nella bella location del RetròGusto si alterneranno i Two of Us, duo acustico composto da Alfonso Romeo (voce, chitarra e piano) e Gianni Orsini (voce e chitarra) che propone i brani dei Beatles rivisitati in chiave acustica,

e i Dead Flower, che proporranno le più famose canzoni dei Rolling Stones.

Ingresso Gratuito.