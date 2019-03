Two of us - tributo a Lucio Dalla

Two of Us - Acoustic Tribute



Dove : Cuvee - via Porta Nova 14/A - Bologna

Quando : Giovedì 14 Marzo 2019

Orario : 21.00

Ingresso : Gratuito

Info : 348 0960868



I Two of Us sono un duo acustico composto da Alfonso Romeo (voce, chitarra e piano) e Gianni Orsini (voce e chitarra) che propone i brani del maestro Lucio Dalla rivisitati in chiave acustica. Una serata all'insegna delle canzoni più famose del cantautore bolognese, ma anche di alcuni gioiellini meno noti ma altrettanto splendidi.



