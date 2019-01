Ultima visita guidata alla mostra di Mucha

Il 12 Gennaio Ore 15,00 - Palazzo Pallavicini - Bologna



Un viaggio nel periodo della Belle Epoque attraverso 80 opere di Alphonse Mucha.

Per la prima volta a Bologna un’importante retrospettiva sull’opera di Alphonse Mucha, tra i più grandi interpreti dall’Art Nouveau; fino al 20 gennaio 2019 le meravigliose sale settecentesche di Palazzo Pallavicini (Via San Felice 24, Bologna) faranno da cornice a 80 tra le più celebri opere dell’artista ceco, di cui 27 esposte per la prima volta in Italia.



-Numero di persone minimo 15 massimo 25 (Prenotazione obbligatoria anticipata)*



- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: corrisponde al pagamento della quota anticipata



-IL PREZZO DIPENDE DAL NUMERO DI PARTECIPANTI



PER PARTECIPARE E' NECESSARIO CONTATTARMI DIRETTAMENTE E PRENOTARE.



Durata un'ora e mezza circa.



* Per un numero inferiore di 15 persone (min.10 persone), il prezzo dipenderà dalla scontistica di ognuno