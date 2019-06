"L'ultimo segreto di Botticelli": il nuovo romanzo di Lisa Laffi

Mercoledì 5 giugno 2019 alle ore 20.30 la libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Lisa Laffi dal titolo L'ULTIMO SEGRETO DI BOTTICELLI (Tre60 edizioni).

Intervista a cura di Lisa Emiliani per il settimo ed ultimo incontro del ciclo Beautiful: Music & Fine Arts, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme.



Dopo il fortunato IL SERPENTE E LA ROSA (I doni delle Muse edizioni, 2015), con L’ultimo segreto di Botticelli Lisa Laffi si conferma come una nuova travolgente voce nel panorama italiano del romanzo storico.



La scheda del libro.



1482 Botticelli sta terminando la Primavera, un dipinto che sarà celebrato come una vetta assoluta dell’arte. Ma anche un enigma, forse impossibile da sciogliere. È una metafora dell’amore platonico? O il suggello di un patto segreto, sottoscritto da Caterina Sforza, che mira a unire Milano, Roma e Firenze sotto un’unica bandiera, per liberare l’Italia? 1526 La giovane Luce, esperta di erbe e ricette curative, viene trascinata al cospetto della marchesa Bianca Riario Sforza, la potente figlia di Caterina. La ragazza è convinta che Bianca la voglia denunciare all’Inquisizione per la sua attività di guaritrice, ma la marchesa, appassionata alchimista, la prende sotto la sua protezione. L’abilità di Luce è tale che, quando il fratello di Bianca, Giovanni dalle Bande Nere, viene ferito in battaglia, la marchesa chiede proprio a lei di curarlo. Ma Bianca non può prevedere la passione che nasce tra la giovane donna e il celebre condottiero. Un sentimento che rischia di stravolgere i suoi veri piani, infinitamente più diabolici di quelli che Luce ha immaginato. Bianca fa allora in modo che il fratello parta per la battaglia decisiva, e manda Luce a Mantova, con la scusa di proteggerla. Sarà lì che Luce apprenderà il reale significato della Primavera. E dovrà comunicarlo a Giovanni, prima che sia troppo tardi

LISA LAFFI è laureata in Conservazione dei Beni Culturali e vive a Imola dove fa l’insegnante. Ha collaborato con diversi giornali ed è autrice di saggi di storia locale. Nel 2015 ha pubblicato il romanzo storico Il serpente e la rosa (ed. I Doni delle Muse), che ha vinto il “Primo premio assoluto” al Concorso letterario “Caterina Martinelli”, il “Premio romanzo storico” al XXVIII Premio internazionale di poesia e narrativa “Val di Magra - Roberto Micheloni” di Aulla e la Menzione d’onore al Concorso Sant'Ambrogio, terza tappa del Torneo Unicamilano."



L’intervista sarà a cura di Lisa Emiliani.



LISA EMILIANI, laureata in storia dell'arte ed appassionata da sempre di romanzi storici, lavora per Coop. Il Mosaico come operatrice museale, ricercatrice e formatrice, organizza eventi culturali ed é una studiosa di Caterina Sforza, passione che condivide con "l'altra Lisa" autrice del romanzo.



Si conclude con questo settimo incontro il ciclo Beautiful: Music & Fine arts che ha preso il via il 22 febbraio 2019, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme. In questi mesi in libreria, e non solo, abbiamo proposto testi che avessero al centro la Bellezza, espressa attraverso l’arte, la musica e, ovviamente, la letteratura: saggi, romanzi storici, thriller, antologie di racconti.



Ricordiamo con gratitudine gli scrittori e studiosi che vi hanno partecipato e che hanno saputo donare a quanti hanno assistito agli incontri momenti intensi, di grande levatura: Laura Falqui, Elena Lamberti, Francesco Benozzo, Luca Martini, Gianluca Morozzi, Luca Ribani, Andrea Vismara, Paolo Cova, Gabriele Dadati e Lisa Laffi, in rigoroso ordine cronologico.





