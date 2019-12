"Un albero non fa il Natale": lo spettacolo a San Lazzaro

Domenica 22 dicembre "Un albero non fa il Natale" alle 16:30 all'ITC Teatro (dai 3 agli 8 anni). Lo sapevate che esistono oltre cinquanta specie di abeti? E che possono raggiungere anche ottanta metri di altezza? Pensate che alcuni di loro hanno soffiato su seicento candeline il giorno del loro compleanno!

E cosa dire dei piccoli animali che vivono sopra o dentro o sotto gli abeti? L’uccellino crociere, il picchio, lo scoiattolo, il corvo, il pipistrello e il gufo ne hanno fatto una vera e propria casa, mentre la volpe, il procione, il cervo e il capriolo un riparo! Non le sapevate queste cose, vero? Nemmeno la nostra boscaiola Aidi: lei è convinta che l’abete serva solo per abbellire la sua casa a Natale, addobbato con palle, palline, fiocchi, fiocchetti e lucine colorate! Per fortuna qualche piccolo abitante del bosco è pronto a fermare la sua ascia prima che tagli uno di questi esemplari. Spruzziamo un po’ di atmosfera natalizia nell’aria, mettiamoci sciarpa e cappello, posiamo l’ascia e partiamo insieme ad Aidi e ai suoi nuovi piccoli amici, per scoprire perché un albero non fa il Natale.