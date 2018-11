Un anno fra le nuvole

Ad un anno dall'uscita del CD "Fra le nuvole" il Four Seasons Trio esegue dal vivo i brani originali dell'album, in uno speciale concerto dalla Galleria dei Sensi di San Giovanni in Persiceto.

L'evento sarà visiibile in diretta Facebook a partire dalle 20:30, sulle pagine:

www.facebook.com/fourseasonstrio

www.facebook.com/La-Galleria-dei-Sensi-1559818804277656



Voce: Sara D'Angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Contrabbasso: Pedro Judkowski



Si ringrazia per l'assistenza tecnica e informatica TELENET - Computer e Telefonia - di San Giovanni in Persiceto (www.facebook.com/TelenetSAS)



Info e prenotazioni: 051 407 8498