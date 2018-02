'Un brot scherz': commedia in dialetto bolognese

Venerdì 16 febbraio alle ore 21:00 va in scena al Teatro Calcara la commedia in dialetto bolognese UN BROTT SCHERZ, a cura della compagnia I nuovi felsinei.



La storia racconta di Gioglia, che cagionevole di salute vive in casa della sorella maggiore Fleppa, la quale da vent’anni si occupa di lei. Il marito di Fleppa, Raflein, stanco di mantenere Gioglia e gli spasimanti squattrinati che fino ad allora l’hanno solo illusa, vuole costringerla a sposare un vecchio ma ricco Cavaliere, al posto del suo ultimo amato, Rodolfo, e levarsela così finalmente dai piedi. L’arrivo del vecchio Santolo Lodovico e di Fonsa, una vicina di casa, l’aiuteranno a preparare un tiro mancino a Raflein per indurlo a lasciarle sposare Rodolfo.



Info e prenotazioni:

051.963037

335.1647842 (anche whatsapp - sms)

info@teatrodelletemperie.com

Teatro Calcara: via Garibaldi 56 loc Calcara di Crespellano - Valsamoggia (BO)