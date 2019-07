“Un fantastico IV tempo festival”

IV TEMPO FESTIVAL, torna a Pieve di Cento per la sua quarta edizione, il IV Tempo Festival.

Il 13 e il 14 luglio nella suggestiva cornice del Parco “Isola che non c’è” due giornate di musica live, grandi ospiti, sport e giochi organizzati dall’Associazione Girasole.

Immersi nel verde e circondati da un parco allestito ad hoc vedremo alternarsi numerosi artisti e band di fama nazionale, saranno, tra gli altri, ospiti del festival: sabato 13 alle 21.45 CIMINI, giovane cantautore italiano in ascesa e domenica 14 dalle 21.00 i RUMBA DE BODAS, musicisti che da anni portano il loro mix frenetico di stili musicali nei più grandi festival d’Europa. La line up prevede inoltre esibizioni di: Collettivo HMCF DJ Set, Franek Windy Live, Altre di B feat. Osc2x DJ Set.



Come sempre, non solo musica per questa magica due giorni, ad arricchire questa quarta edizione saranno anche attivi una Zona Bar, una Cucina con pizzeria, un’area bimbi con giochi di una volta, giochi di adesso e gonfiabili, un toro meccanico e spazi attrezzati per calcetto e calcio tennis.



IV TEMPO è un FESTIVAL INCLUSIVO e ECO-SOSTENIBILE, l’ingresso è GRATUITO e l’evento, eliminando il 95% della plastica usa e getta, è orgogliosamente PLASTIC FREE.



La storia di Girasole, un’associazione senza alcuno scopo di lucro che ha come finalità quella di promuovere eventi per i giovani e per i cittadini di Pieve di Cento, inizia in un caldo luglio del 2015 quando a seguito di un incidente stradale viene a mancare Francesco “Cesco” Ardizzoni.

Da questo dolore è nato il primo germoglio che ha convinto tutti a rimboccarsi le maniche per far nascere qualcosa di grande, qualcosa che potesse trasformare la rabbia in occasioni di crescita, di scambio e di condivisione. Ma perché Girasole? Girasole, perchè era il fiore preferito di Francesco e noi come lui ruotiamo intorno al nostro sole.