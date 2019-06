"Un mantra per la vita": mostra di dipinti originali Thanka dal Nepal e asta di beneficenza

Il Gipsy Caravan tattoo (via Brugnoli 8/A, Bologna) ha deciso di organizzare la mostra “Un Mantra per la Vita”, e mettere in vendita alcuni dei capolavori provenienti dalla scuola, il cui ricavato andrà interamente alla Swarga Art Healing School, per aiutare il proseguimento dei lavori di ricostruzione.

L'appuntamento è per sabato 29 giugno nello studio di tatuatori in centro a Bologna, a partire dalle 19.30.

UN THANKA MIGLIORA LA TUA CASA E AIUTA LA RICOSTRUZIONE DELLE CASE ALTRUI!!!



QUI l'evento facebook: https://www.facebook.com/events/415186712541192/



Abbiamo visitato il Nepal per la prima volta nel 2011. Da allora siamo tornati in questa terra così particolare, popolata da persone incredibili, diverse volte, stabilendo legami con diverse realtà locali. Siamo rimasti profondamente sconvolti dal terremoto che ha colpito il Nepal nel 2015, abbiamo già dedicato due eventi alla raccolta di fondi per supportare la ricostruzione dopo la tragedia e, quest’anno, abbiamo deciso di tornare in visita.

Il tempio patrimonio dell’umanità di Changu Narayan, si trova sulla cresta di un monte che domina Baktapur e la valle di Kathmandu. La Swarga Art Healing School è una scuola di pittura Thanka, la pittura tradizionale tibetana e nepalese, che si trova vicino al tempio. La scuola forma numerosi studenti provenienti da tutta la valle e dai monti circostanti, e, grazie ai suoi maestri, taluni con 40 anni di esperienza, produce dipinti che vengono venduti ai turisti e ad alcuni mercanti per il mantenimento degli studenti e della scuola stessa. La scuola svolge quindi un ruolo cruciale, perché oltre a mantenere viva la tradizione culturale di questa importantissima forma d’arte, sostiene numerose persone provenienti da tutta la valle.

Il terremoto del 2015 ha distrutto o gravemente danneggiato la maggior parte degli edifici del villaggio, incluso il tempio, lasciando senza casa i maestri e gli studenti della scuola. I lavori di ricostruzione sono ancora in corso e le persone continuano a vivere con un forte disagio, inoltre, a causa dei danni, il flusso dei turisti è notevolmente diminuito, mettendo in grave difficoltà la sopravvivenza della scuola stessa.



Se desiderate offrire un aiuto diretto, ricevere informazioni sulla pittura Thanka, o proporvi voi stessi come studenti, contattate la scuola:



Swarga Art Healing School

Changu Narayan 4, Baktapur, Nepal

Mr. Shanker Raj Bhatta

Tel: +997-9851124322

Mail: shankar.raj.bhatta@gmail.com