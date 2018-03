Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

UN MONDO CAPOVOLTO! Spettacolo di circo e teatro di figura per bambini e famiglie a Bologna Domenica 18 marzo alle 18:00 Teatro Arena di FICO Eataly World Via Paolo Canali 8 - Bologna Circo Sotto Sopra presenta il secondo appuntamento della Rassegna “Cibiamoci di Circo, Teatro, Emozioni”: domenica 18 marzo alle 18:00 il Teatro Arena di via Paolo Canali 8 ospiterà il bizzarro popolo degli asini che non volano! “Un mondo capovolto” racconta una storia che viene da lontano, l'antica leggenda di un popolo di asini che un tempo sapeva volare… Come? Con le loro grandi orecchie irte, rivolte verso il cielo! Riuscirà il povero asino Grigio a convincere gli anziani che volare è davvero possibile? Una performance di circo contemporaneo e teatro di figura che attraverso racconti e numeri circensi confonde realtà e fantasia, portando piccoli e grandi spettatori a scoprire che i sogni e i desideri sono il cibo dell'anima, perché ci lasciano volare con l'immaginazione, ci trasformano, ci rendono felici! Biglietti: 6€ bambini, 9€ adulti Per tutte le informazioni si può visitare il sito https://www.eatalyworld.it/it/cibiamoci-di-teatro-circo-emozioni o le pagine Facebook “FICO Eataly World” e “Circo Sotto Sopra”. * * * * Un mondo capovolto è uno spettacolo di acrobatica, equilibrismo, clownerie e teatro di figura della “Piccola Compagnia Sotto Sopra”, alias gli attori e gli educatori del progetto Circo Sotto Sopra di Bologna. Circo Sotto Sopra è un contenitore ludico-educativo dedicato all'infanzia, nato all'interno dell'associazione di promozione sociale Artelego: uno spazio dove i bambini sono protagonisti, non solo come spettatori ma come veri e propri attori. L'associazione organizza infatti corsi di circo e teatro per l'infanzia e l'adolescenza nell'area di Bologna e negli istituti scolastici, insegnando le arti circensi attraverso il gioco e l’immaginazione: acrobatica, giocoleria, equilibrismi e clownerie per sviluppare la motricità, ma anche le competenze relazionali e il proprio potenziale creativo! Per conoscere le attività di Circo Sotto Sopra si può visitare il sito dedicato www.circosottosopra.wordpress.com o la pagina Facebook “Circo Sotto Sopra”. * * * * Circo Sotto Sopra – Artelego APS Mail: circosottosopra@gmail.com Tel: 3287312861 Web: www.circosottosopra.wordpress.com