'Un mondo capovolto': spettacolo gratuito per bambini e famiglie

Martedì 24 luglio | Alle 20:30

UN MONDO CAPOVOLTO

Spettacolo di circo, danza e tessuto aereo

Parco Villa Torchi, via Colombarola 40

*INGRESSO GRATUITO*



Per il secondo appuntamento della rassegna "Circo in Villa" Artelego-Circo Sotto Sopra presenta lo spettacolo “Un mondo capovolto”: la storia di un antico popolo di asini, che ha dimenticato come si vola! Eh sì, perché si sa che gli asini possono volare, con quelle grandi orecchie irte verso il cielo… Per fortuna c’è il Grigio, quell’asino creduto pazzo da tutti, ma che continua a sognare!



In questa versione estiva ci sarà anche una novità: la magia del tessuto aereo, per trasportare piccoli e grandi spettatori nella dimensione del sogno. In un mondo sospeso tra realtà e fantasia, gag buffe e momenti poetici, il popolo dell'asino Grigio riuscirà a scoprire il segreto dei compagni migratori?



Per tutte le informazioni scriveteci a circosottosopra@gmail.com o chiamate al 3280178208!